Tüm Hisse Onlara Ait: Akkuyu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Rüşvetten Tutuklandı

Mersin'deki Akkuyu Nükleer A.Ş. adlı proje şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi, Rus Gennady Sakharov'un 15 yıla kadar hapis cezası alma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

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Tüm Hisse Onlara Ait: Akkuyu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Rüşvetten Tutuklandı

Rusya’nın Türkiye’de inşaatını sürdürdüğü ve tüm hisselerinin kendilerinde olduğu şirketin yöneticisi Gennady Sakharov, hapis cezası alabilir.

BirGün’den Özgür Gürbüz, Mersin Akkuyu Nükleer A.Ş. adlı proje şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Gennady Sakharov'un 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Öğrenilene göre, Sakharov, 28 Mart 2024 tarihinde Moskova’da rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Sakharov’un 15 yıla kadar ceza alabileceği söyleniyor.

Ayrıca Moskova’nın ilgili Bölge Mahkemesi, Sakharov’un demir parmaklıklar arkasındaki fotğrafını paylaştı.

Gürbüz, “Söz konusu suçlama rüşvet olunca elbette bunun Türkiye’ye uzayıp uzamadığı konusunda şüphelenmemiz gerekiyor” dedi.

İlgili yazı şöyle:

"Tass Haber Ajansı, aynı suçlama kapsamında gözaltına alınan bir başka kişinin de ‘Elguji Kokosadze’ olduğunu belirtti. Kokosadze, Rusya’nın nükleer enerji alanında çalışan en büyük özel şirketlerinden biri olan Orgenergostroy’da Birinci Genel Müdür Yardımcısı idi. Sakharov’un Rosatom’un bir işiyle ilgili kontratı, Kokosadze’den rüşvet alarak Orgenergostroy şirketine verdiği iddia ediliyor. Bu şirket Rosatom’un daimî yüklenicisi diye biliniyor. Kokosadze’nin şirketinin üzerinde çalıştığı projeler arasında Akkuyu’nun da olduğunu belirtelim. Özetle söylersek meselenin Akkuyu’ya kadar uzanması mümkün."

Etiketler
Akkuyu Nükleer Santrali Rusya Türkiye
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