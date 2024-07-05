Tüm Havalimanlarında Geçerli! Artık Yasalaştı ve Bunu Yapmayan Uçağa Binemeyecek.
Havalimanlarında havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla yeni güvenlik tedbirleri yasalaştı. Bu kapsamda özel güvenliklerin yetkileri artırılırken, bu kurala uymayanlar uçağa alınmayacak.
Havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri artırıldı.
Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek.
EMANETE ALINACAK
Güvenlik sistemi veya cihazlarla yapılan kontrol sırasında bagaj, kargo ve diğer mallar, havacılık güvenliğinin ihlal edileceği şüphesinin ortaya çıkması durumunda, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden yolcusu veya sahibi olmaksızın genel ve özel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranabilecek; açılabilecek ve taşınması yasaklı nesneler emanete alınabilecek.
Bu konuda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli aramaya ilişkin hükümleri saklı olacak.