Tüm Gazeteciler Uyuşturucuya 'Yaklaşma' Dedi

Uyuşturucu ile mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorumluluk anlayışı ile bir araya gelen gazeteciler insanlara önemli bir mesaj vererek uyuşturucuya “Yaklaşma!” dediler.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye Basın Federasyonu, öncülüğünde Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü programı kapsamında bağımlılığa dikkat çekmek ve tüm topluma mesaj vermek için gazeteciler “Yaklaşma” dediler.
Gazeteciler, Sümeyye Baltacı, Fulya Öztürk, Murat Çiçek, Melisa Bağcı, Başak Şengül, Burcu Kaya, Kadir Yıldız, Erdoğan Aktaş, Murat Alan, Özlem Gürses, Hüseyin Likoğlu, Taha Dağlı, Mehmet Acet, Bengü Kantekin, Muhammet Bayram, Ekrem Kızıltaş, Fadime Özkan, Hasan Öztürk, Nevşin Mengü, Fatih Atik, Hande Fırat, Sinan Burhan Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve medyanın bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak için kamera karşısına geçtiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bu önemli soruna gazetecilerin tamamının katılması önemlidir farklı siyasi görüşlere sahip gazeteciler uyuşturucuyla mücadelede bir araya gelmişlerdir. Hepsine teşekkür ederim dedi.

“Yaklaşma” sloganı ile başlatılan bu kampanyaya çok sayıda isim birbirinden dikkat çekici mesajlarla katıldı.

“Bir kereden çok şey olur”

“Bağımlı değil özgür ol”

“Sevdiklerin için hayır de”

“Uyuşturucuya değil ailene sarıl”

“Sen bir çiçeksin solarsın”

Uyuşturucu ve bağımlılığa dikkat çekmek toplumda farkındalık oluşturmak için hazırlanan bu kısa spot film ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Enerji Bakanlığı'na Yürümek İsteyen Madencilere Polis Barikatı Bakanlığa Yürümek İsteyen Madencilere Polis Müdahalesi
Küçükçekmece Gölü Kırmızıya Büründü Küçükçekmece Gölü Kırmızıya Büründü
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde