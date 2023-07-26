Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi
Ehliyet sahibi vatandaşlara son tarih hatırlatılarak bir uyarı daha yapıldı. İstenilen evrakları ve ücret miktarı da açıklandı.
İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi uzatmıştı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.
Böylece, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son gün tarihi 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmış oldu.
Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir.