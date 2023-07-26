Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi

Ehliyet sahibi vatandaşlara son tarih hatırlatılarak bir uyarı daha yapıldı. İstenilen evrakları ve ücret miktarı da açıklandı.

Son Güncelleme:
Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi uzatmıştı.

1 10
Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi - Resim: 2

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.

2 10
Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi - Resim: 3

Böylece, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son gün tarihi 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmış oldu.

3 10
Ehliyet sahipleri dikkat: Kritik uyarı geldi - Resim: 4

Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir.

4 10