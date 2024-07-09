Tüm Dünya Bekliyordu, Hedefi Açıkladı: Fed Başkanından Faiz İndirimi Açıklaması

Küresel piyasaların beklediği faiz açıklaması ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan geldi. Powell, "Politika faiz indirimi sürdürülebilir yüzde 2 hedefini ulaşana kadar uygun değil. 1. çeyrek verileri, enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor" dedi.

ENFLASYONA İLİŞKİN 'MÜTEVAZI İLERLEME' AÇIKLAMASI

Foreks'te yer alan habere göre, Powell, "Kısıtlamaların çok geç veya çok az azaltılması ekonomiyi ve iş piyasasını zayıflatabilir. İş gücü piyasası koşulları güçlü kalırken soğudu ve aşırı ısınmadı. Enflasyona ilişkin son aylık okumalar mütevazı ilerleme gösteriyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

'BÜYÜK GÜVENİ DESTEKLEMİYOR'

Powell'in açıklamaları şöyle:

"Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.

Birinci çeyrek verileri enflasyon patikasında Fed'in indirimini gerektirecek büyük güveni desteklemiyor. Toplantıdan toplantıya karar almaya devam ediyoruz.

'İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ ANCAK...'

ABD ekonomisi sağlam bir hızla büyüyor. İşsizlik oranı yükseldi ancak haziran ayında hala yüzde 4,1 gibi düşük bir seviyede.

Para politikası eylemlerimize ABD halkı için maksimum istihdamı ve istikrarlı fiyatları teşvik etmeye yönelik ikili görevimiz rehberlik etmektedir.

'KISITLAYICI POLİTİKA ENFLASYONU BASKILIYOR'

Mayıs ayı toplantımızda daha önce açıklanan planlara uygun olarak haziran ayından itibaren bilanço akisinin yavaşlatılmasına karar verdik. Kısıtlayıcı para politikası duruşumuz arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmesine ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının oluşmasına yardımcı oluyor.

Komite, gelen verileri ve bunların değişen görünüm, risk dengesi ve uygun para politikası yolu üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirme uygulamasına devam edecek."