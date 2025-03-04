Tülay'ın Şüpheli Ölümünde Eşi İçin Karar: Keşif Raporu Beraat Getirdi!

Kayseri'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Tülay Tolu'nun ölümünde bilirkişi raporu çıktı. Tülay Tolu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen eşi Yasin Tolu beraat etti. Raporda Yasin Tolu'nun eşini 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre açık camdan aşağı atmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

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Tülay'ın Şüpheli Ölümünde Eşi İçin Karar: Keşif Raporu Beraat Getirdi!

Kayseri'de Tülay Tolu, 13 Şubat 2024'te 6'ncı katta oturduğu dairenin balkonundan aşağı düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Tülay Tolu hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatıldı ve eşi Yasin Tolu tutuklandı.

Tülay'ın Şüpheli Ölümünde Eşi İçin Karar: Keşif Raporu Beraat Getirdi! - Resim : 1

Tülay Tolu'nun 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporunda vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunduğu belirtildi.

Yasin Tolu geçen yıl 10 Aralık’ta tahliye edildi. Tolu duruşmalarda verdiği ifadesinde, eşinin intihar ettiğini iddia etti.

KEŞİF RAPORU

Mahkeme heyeti tarafından yapılan keşif raporu da dava dosyasına eklendi. Bilirkişi raporunda, sanık Yasin Tolu'nun eşini tutarak, 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre genişliğinde açık cam alanda boşluğu bırakmasının mümkün görünmediği belirtildi.

Tülay Tolu'nun balkon demirinden tutunarak, balkon içerisinde bulunan ve yüksekliği 45 santimetre olan yastık üzerine basarak balkon duvarı üzerine yan vaziyette çıktıktan sonra balkonun ve Tülay'ın fizik yapıları da göz önüne alındığında kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği öne sürüldü.

Tülay'ın Şüpheli Ölümünde Eşi İçin Karar: Keşif Raporu Beraat Getirdi! - Resim : 2

BERAAT ETTİ

Bilirkişi raporunun ardından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Yasin Tolu, "Eşi kasten öldürmek" suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

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Kaynak: DHA

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