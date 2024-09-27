Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu

Elektrikli Araç Üretimindeki Artış ve Tüketici Memnuniyeti

Resmi verilere göre, elektrikli araç üretimi hem ABD'de hem de Avrupa'da hızla artıyor. Otomotiv sektörü, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretim hattını büyük oranda elektrikli araçlara kaydırıyor. Peki, bu üretim değişikliği tüketici memnuniyeti üzerinde nasıl bir etki yarattı?

Consumer Reports, 2024 yılına girerken dikkat çeken bir memnuniyet araştırması yayımladı. Bu araştırmada performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak otomobil sahiplerinin memnuniyet düzeyleri analiz edildi. Tüketici memnuniyeti, araç sahiplerinin bir otomobili tekrar satın almayı düşünüp düşünmediklerine dayandırılarak belirlendi.