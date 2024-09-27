Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu

2024 yılına girerken ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı tüketici araştırmaları, otomobil dünyasındaki müşteri memnuniyetini ortaya koydu. Consumer Reports tarafından paylaşılan verilere göre, SUV, elektrikli ve hibrit araçlar, tüketiciler arasında en çok memnuniyet yaratan modeller arasında yer aldı.

Kaynak: Gazete Duvar

Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu - Resim: 1

Elektrikli Araç Üretimindeki Artış ve Tüketici Memnuniyeti
Resmi verilere göre, elektrikli araç üretimi hem ABD'de hem de Avrupa'da hızla artıyor. Otomotiv sektörü, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretim hattını büyük oranda elektrikli araçlara kaydırıyor. Peki, bu üretim değişikliği tüketici memnuniyeti üzerinde nasıl bir etki yarattı?

Consumer Reports, 2024 yılına girerken dikkat çeken bir memnuniyet araştırması yayımladı. Bu araştırmada performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak otomobil sahiplerinin memnuniyet düzeyleri analiz edildi. Tüketici memnuniyeti, araç sahiplerinin bir otomobili tekrar satın almayı düşünüp düşünmediklerine dayandırılarak belirlendi.

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Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu - Resim: 2

Tüketici Memnuniyetinde Dikkat Çeken Araç Tipleri
Elektrikli araçların yanı sıra SUV ve hibrit modeller de listede güçlü bir şekilde yer aldı. Araştırmaya göre, elektrikli otomobiller verimlilik ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, SUV'lar geniş iç hacmi ve sürüş konforu ile dikkat çekiyor. Hibrit araçlar ise akaryakıt tasarrufu ve çevreye duyarlı yapıları sayesinde büyük beğeni topladı.

2024 Yılında Araç Değiştirmek İsteyenlere Tavsiyeler
2024’te otomobilini yenilemeyi düşünenler için bu memnuniyet araştırması önemli ipuçları sunuyor. Araştırmaya göre, otomotiv markalarının yıl sonu kampanyaları da tüketici tercihlerini etkileyecek. Yıl sonuna yaklaşırken, birçok otomobil markası cazip indirim ve fırsatlar sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

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Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu - Resim: 3

İŞTE O 10 MODEL

10 - Hyundai Ioniq 6

Memnuniyet oranı: %81

9 - Honda Pilot

Memnuniyet oranı: %82

8 - Kia Telluride

Memnuniyet oranı: %82

7 - Ford Maverick Hibrit

Memnuniyet oranı: %83

6 - Rivian R1S

Memnuniyet oranı: %84

5 - BMW X5

Memnuniyet oranı: %85

4 - Lexus NX Hibrit

Memnuniyet oranı: %87

3 - Mazda MX-5

Memnuniyet oranı: %88

2 - Rivian R1T

Memnuniyet oranı: %88

1 - Chevrolet Corvette

Memnuniyet oranı: %93.

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