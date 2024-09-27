Tüketici Raporu Yayımlandı: 2024'ün En Memnun Eden Otomobilleri Belli Oldu
2024 yılına girerken ABD'de gerçekleştirilen kapsamlı tüketici araştırmaları, otomobil dünyasındaki müşteri memnuniyetini ortaya koydu. Consumer Reports tarafından paylaşılan verilere göre, SUV, elektrikli ve hibrit araçlar, tüketiciler arasında en çok memnuniyet yaratan modeller arasında yer aldı.
Kaynak: Gazete Duvar
Elektrikli Araç Üretimindeki Artış ve Tüketici Memnuniyeti
Resmi verilere göre, elektrikli araç üretimi hem ABD'de hem de Avrupa'da hızla artıyor. Otomotiv sektörü, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretim hattını büyük oranda elektrikli araçlara kaydırıyor. Peki, bu üretim değişikliği tüketici memnuniyeti üzerinde nasıl bir etki yarattı?
Consumer Reports, 2024 yılına girerken dikkat çeken bir memnuniyet araştırması yayımladı. Bu araştırmada performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak otomobil sahiplerinin memnuniyet düzeyleri analiz edildi. Tüketici memnuniyeti, araç sahiplerinin bir otomobili tekrar satın almayı düşünüp düşünmediklerine dayandırılarak belirlendi.
Tüketici Memnuniyetinde Dikkat Çeken Araç Tipleri
Elektrikli araçların yanı sıra SUV ve hibrit modeller de listede güçlü bir şekilde yer aldı. Araştırmaya göre, elektrikli otomobiller verimlilik ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, SUV'lar geniş iç hacmi ve sürüş konforu ile dikkat çekiyor. Hibrit araçlar ise akaryakıt tasarrufu ve çevreye duyarlı yapıları sayesinde büyük beğeni topladı.
2024 Yılında Araç Değiştirmek İsteyenlere Tavsiyeler
2024’te otomobilini yenilemeyi düşünenler için bu memnuniyet araştırması önemli ipuçları sunuyor. Araştırmaya göre, otomotiv markalarının yıl sonu kampanyaları da tüketici tercihlerini etkileyecek. Yıl sonuna yaklaşırken, birçok otomobil markası cazip indirim ve fırsatlar sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.
İŞTE O 10 MODEL
10 - Hyundai Ioniq 6
Memnuniyet oranı: %81
9 - Honda Pilot
Memnuniyet oranı: %82
8 - Kia Telluride
Memnuniyet oranı: %82
7 - Ford Maverick Hibrit
Memnuniyet oranı: %83
6 - Rivian R1S
Memnuniyet oranı: %84
5 - BMW X5
Memnuniyet oranı: %85
4 - Lexus NX Hibrit
Memnuniyet oranı: %87
3 - Mazda MX-5
Memnuniyet oranı: %88
2 - Rivian R1T
Memnuniyet oranı: %88
1 - Chevrolet Corvette
Memnuniyet oranı: %93.