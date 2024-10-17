TÜİK'ten 'Kayıp Çocuk' Açıklaması: Veriler Gizleniyor mu?

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolması ve cansız bedeninin bulunması Türkiye’nin kayıp çocuk gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Narin'in katledilmesinin ardından TÜİK'in kayıp çocuk sayısına ilişkin veri paylaşmadığı iddia edildi. TÜİK ise bu iddialara ilişkin açıklama yayımladı.

'BULUNAN' ÇOCUKLAR AÇIKLANIYOR

Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk istatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiası doğru değil. TÜİK kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlamaya devam etmekte" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" hakkında kamuoyuna yansıyan ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan çocuk mağduriyeti ve suçluluğunun neden ile boyutlarının belirlenmesi, elde edilen bilgiler doğrultusunda önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirlere temel oluşturacak politika ve stratejilere karar verilmesi için altyapı oluşturulmasıdır. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri (GBGGÇİ) çalışmaları, 1997 yılında 27 ili kapsayarak başlamıştır. Resmi İstatistik Programı (2007-2011) kapsamında çalışmanın coğrafi kapsamı, anket formunun da içeriği geliştirilerek 2007 yılında 81 ile çıkartılmıştır. Üretilen ayrıntılı istatistikler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan elde edilen verilerden oluşmaktadır. 2017 yılına kadar güvenlik birimlerinde doldurulan soru formlarından elde edilen veriler resmi istatistik üretiminde kullanılmıştır. İdari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşması ile veri kaynağı olarak soru formları yerine doğrudan idari kayıt kullanımına geçilmiştir. Bu değişim nedeniyle 2015 yılından itibaren veriler idari kayıtlara dayalı olarak revize edilmiştir. Çalışmada yer alan göstergeler; güvenlik birimlerine bir veya birden fazla gelen veya getirilen, dosyaları Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş veya ettirilmemiş, Türk vatandaşı olsun veya olmasın her bir çocuğun karıştığı olay sayısını ifade etmektedir. Kullanılan verilerde bir kişiye ait gerçekleşen her olay için ayrı kayıt bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TÜİK tarafından çocuk sayısı bazında bir istatistik yayımlanmamaktadır.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve kayıp çocuk İstatistiklerinin TÜİK tarafından artık yayımlanmadığı iddiası doğru değildir. TÜİK kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı verilerini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre düzenli olarak yayımlamaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanan 'kayıp (bulunan)' çocuklar, hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen çocukları kapsamaktadır. GBGGÇİ kapsamında "Türkiye genelinde kaybolduktan sonra bulunarak emniyet birimlerine getirilen kayıp (bulunan) çocukların karıştığı olay sayısı" aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem