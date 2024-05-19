TÜİK'in "Gençlerin yüzde 54'ü mutlu" verisine gençlerden tepki: "Hiç mutlu değilim, geçinilmez bu ülkede, yurt dışı şart"

TÜİK, 17 Mayıs’ta “İstatistiklerle Gençlik 2023” verilerini açıkladı. Verilerin “Yaşam Memnuniyeti Anketi” sonuçlarına göre, 2023'te 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 54'ünün mutlu olduğu belirtildi. Ankara’da yaşayan gençler, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan konuştu.

19 yaşındaki yaşındaki Arda Kadiroğlu, şöyle konuştu:

"Ben Türk genci olarak TÜİK verilerine güvenmiyorum. TÜİK verileri bence kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Yüzde 54 kesinlikle abartılı. Gençlerin yarısından fazlası kesinlikle mutlu olamaz. Çünkü enflasyon çok etkili bugünlerde. Halkımızın yüzde 54'ünden fazlası kesinlikle refah içinde değil. Sıkıntı sadece enflasyondan değil, gelecek kaygısından da kaynaklanıyor. Avrupalı gençlere kıyasla mutlu olmak için daha çok çabalıyoruz. Açıkçası onlara kıyasla daha az mutluyuz."

"GEÇİNİLMEZ BU ÜLKEDE"

18 yaşındaki bir genç, "Hiç mutlu değilim. Son 4 senedir geçinemiyorum. Hem kendim kazanıyorum hem de ailemden alıyorum ama yine de yetmiyor. Geçinilmez bu ülkede. Yurt dışı şart" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Tuğberk Yılmaz, "Pek mutlu değilim. Bir ev almak için ömrümün sonuna kadar çalışmam lazım. İnsanlar da bu devirde daha kötüler. 20 yıl önce bir yere gidip tatil yapmak istediğinizde yapabiliyordunuz. Şu anda herhangi bir gencin böyle yapması mümkün değil" dedi.

Hayriye Yılmaz ise şunları söyledi:

"Benim bildiğim kadarıyla, kendi çocuklarım da başta olmak üzere kendi gençliğimle kıyasladığımda kesinlikle mutlu değiliz. 'Hayır' demek anne, baba için ne kadar zor biliyor musunuz? Bazı şeylere kota koymak zorunda kalıyoruz. Bugün aldığımızı yarın 2-3 katına alacağımızı düşünerek hareket ettiğimiz için elimizde ne var ne yok hemen sarf edip bitiriyoruz. Bu çocuklara ne olacak, gelecekleri nasıl olacak diye de kaygılanmadan edemiyoruz.

Ben gençken, babamın tek maaşıyla geçinmemize rağmen istediğim her şeyi alabiliyordum. Bir yere oturup çok fazla düşünmeden yemeğimi yiyebiliyordum. Hafta sonu arkadaşlarımla dışarı çıkarken ne kadar harcayacağımı düşünmüyordum. Çünkü verilen her zaman yetiyordu."

19 yaşındaki öğrenci Muhammet Kaan Yıldırım, "Bu oranın doğru olduğunu düşünmüyorum. Aldığımız kredi bursları oluyor ama onlar da çok düşük rakamlar. Böyle şeylerin düzenlenmesi gerek" diye konuştu.

"GENÇLERİ 'MUTLU' ETMEK İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENDİ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençleri mutlu etmek ve sosyal etkinliklere dahil etmek için Kavaklıderem Derneği, Kuğulu Park'ta konser ve dans etkinliği düzenledi. Gençlerin şarkı söyleyip dans ettiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Kaynak: ANKA