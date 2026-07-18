TÜİK İç Göç Verilerini Açıkladı: İş Umudu Yollara Düşürdü! İşte En Çok Göç Alan ve Veren İller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de geçen yıl 488 bin 643 kişi "tayin veya iş değişikliği" ve "işe başlamak veya iş bulmak" gibi gerekçelerle farklı bir şehre taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"ne göre, 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti.

Eğitim, hane fertlerine bağımlı göç, medeni durum değişikliği ve daha iyi konut gibi gerekçeler, şehir değişimlerinde temel sebepler oldu. Öğretmen, doktor, memur gibi binlerce çalışanın tayin dönemleri, iş değişiklikleri ve yeni iş arayışı gibi nedenlerle geçen yıl iç göç gerçekleştirenlerin sayısı 500 bine yaklaştı.

5 KİŞİDEN BİRİ İŞ GEREKÇESİYLE TAŞINDI

Verilere göre, geçen yıl 488 bin 643 kişi "tayin veya iş değişikliği", "işe başlamak veya iş bulmak" sebepleriyle şehir değiştirirken, söz konusu değer 2024'te 502 bin 2 kişi olarak hesaplanmıştı. Böylece, 2025 yılında iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden biri, iş gerekçesiyle farklı bir şehre taşındı. Ayrıca, geçen yıl iş için göç eden 490 bin 643 kişinin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını kadınlar oluşturdu.

İŞ İÇİN YOLLAR İSTANBUL'A DÜŞTÜ

Vatandaşların iş için en çok göç ettiği şehir, İstanbul olarak belirlendi. Megakente, geçen yıl iş için taşınanların sayısı 72 bin 141 olurken, başkent Ankara için aynı değer 41 bin 313 oldu. İzmir'e göç edenlerin sayısı ise 24 bin 665 olarak kayıtlara geçti. Ardahan, 819 ile iş nedeniyle en az göç alan il oldu. Bayburt 867, Gümüşhane ise 967 ile iş gerekçesiyle binden az göç alan diğer iller olarak sıralandı.

Kaynak: AA