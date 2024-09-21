TÜİK Açıkladı En Zengin İller Belli Oldu! Zirvedeki İlimizi Kimse Beklemiyordu

ZENGİNLİKTE İLK SIRAYA HANGİ İLLER YERLEŞTİ?

Listenin 2. sırasında yer alan İstanbul'u takip eden diğer zengin iller arasında ise Ankara ve Tekirdağ bulunuyor. Başkent Ankara, kamu sektörü ve hizmetler ağırlıklı ekonomisiyle dikkat çekerken, Tekirdağ da sanayi ve turizm şehri olma özelliğiyle üst sıralarda yer aldı.

BAŞKA HANGİ İLLER ÖNE ÇIKTI?

Listede ayrıca Bursa ve Antalya gibi sanayi ve turizm merkezleri de zenginlik sıralamasında listede kendine yer buldu. Bursa, özellikle otomotiv ve ağır sanayi sektörlerindeki güçlü yapılarıyla dikkat çekerken, Antalya ise turizm gelirleri sayesinde ekonomik büyüklüğünü artırıyor.