TÜİK Açıkladı En Zengin İller Belli Oldu! Zirvedeki İlimizi Kimse Beklemiyordu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en zengin illerini belirleyen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik büyüklüğü ve gelişmişlik düzeyiyle öne çıkan şehirler sıralandı.
İl bazında incelenen GSYİH raporu, ülkenin farklı bölgelerindeki ekonomik yapıyı ortaya koyarken, listenin zirvesinde yer alan şehirler dikkat çekti.
ZENGİNLİKTE İLK SIRAYA HANGİ İLLER YERLEŞTİ?
Listenin 2. sırasında yer alan İstanbul'u takip eden diğer zengin iller arasında ise Ankara ve Tekirdağ bulunuyor. Başkent Ankara, kamu sektörü ve hizmetler ağırlıklı ekonomisiyle dikkat çekerken, Tekirdağ da sanayi ve turizm şehri olma özelliğiyle üst sıralarda yer aldı.
BAŞKA HANGİ İLLER ÖNE ÇIKTI?
Listede ayrıca Bursa ve Antalya gibi sanayi ve turizm merkezleri de zenginlik sıralamasında listede kendine yer buldu. Bursa, özellikle otomotiv ve ağır sanayi sektörlerindeki güçlü yapılarıyla dikkat çekerken, Antalya ise turizm gelirleri sayesinde ekonomik büyüklüğünü artırıyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 KENTİ
10-ANTALYA
9-BURSA
8-YALOVA
7-KIRKLARELİ
6-BİLECİK
5-İZMİR
4-ANKARA
3-TEKİRDAĞ
2-İSTANBUL
1-KOCAELİ