TÜGVA'dan 7 Bin Çocukla Ayasofya Çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya’da yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki 208 ortaokuldan yaklaşık 7 bin çocuk camiye götürüldü. Yüzlerce çocukla yapılan buluşma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Buluşmada öğle vakti kılınan namazın ardından dualar edildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Binlerce gencimiz Ayasofya'ya akın etti. 7 bin gencimizle burada saflarda namazlara durduk, ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı ettik” dedi. Etkinliğe katılan öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA