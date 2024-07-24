TÜGVA'dan 7 Bin Çocukla Ayasofya Çıkarması

AKP'li belediyelerden aldığı ve ücret vermediği taşınmazlarla gündeme gelen TÜGVA, İstanbul'un 39 ilçesindeki 208 ortaokuldan yaklaşık 7 bin çocuğu Ayasofya'ya götürdü. Çocuklar Ayasofya'da tekbir getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya’da yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki 208 ortaokuldan yaklaşık 7 bin çocuk camiye götürüldü. Yüzlerce çocukla yapılan buluşma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Buluşmada öğle vakti kılınan namazın ardından dualar edildi.

TÜGVA'dan 7 Bin Çocukla Ayasofya Çıkarması - Resim : 1

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Binlerce gencimiz Ayasofya'ya akın etti. 7 bin gencimizle burada saflarda namazlara durduk, ibadetlerimizi yaptık, dualarımızı ettik” dedi. Etkinliğe katılan öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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