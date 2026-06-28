TTB'de Yeni Yönetim Belli Oldu

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının öğrenci kantininde yapılan seçimde delegeler oylarını; TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek için kullandı. Seçimde Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB Grubu, Türk Hekimleri Birliği ve TTB Çağdaş Hekimlik Grubu adayları yarıştı. 09:30'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da bitti. 65 tabip odasına kayıtlı 496 delegenin 466’sının oy kullandığı seçimde 462 oy geçerli sayıldı ve TTB’nin yeni yönetimi belli oldu.

ALPAY AZAP BİRİNCİ OLDU

11 kişilik Merkez Konseyine seçilen isimler ve aldıkları oylar şu şekilde oldu: Alpay Azap 187, Ertuğrul Oruç 180, Ali Kanatlı 179, Naki bulut 174, Pınar Saip 176, Mehmet Şerif Demir 171, İrem Yıldız 171, Ali Karakoç 169, Güray Kılıç 166, Osman Öztürk 166, Ayşe Gültekingil 166.

Bu sonuçla 11 kişilik konseye Tabip Odaları İnisiyatifinden 3, Etkin Demokratik TTB Grubundan 8 kişi girdi. Alpay Azap, Pınar Saip, Mehmet Şeref Demir, Ali Kanatlı ve Ali Karakoç 2024-2026 döneminin ardından bir kez daha merkez konseye girmeye hak kazandı.

Öte yandan Yüksek Onur Kurulu üyeleri; Dr. Ceren Göker, Dr. Gürcan Altun, Dr. Hacer Ayşen Yavru, Dr. Hakan Şen, Dr. Mustafa Taner Gören, Dr. Muzaffer Çeliksöz, Dr. Özdemir Aktan, Dr. Taner Özbenli, Dr. Türkan Günay'dan oluştu. Denetleme Kurulunda Dr. Gamze Varol yer alırken diğer iki üyenin il seçim kurulu tarafından belirleneceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi