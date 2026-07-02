TSK’da Kritik Değişiklik Sinyali: Askeri Hastaneler Yeniden mi Açılıyor?

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı direktifleri doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellendiğini duyurdu. Açıklama, yıllardır tartışılan askeri hastanelerin geri dönüşü beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

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TSK’da Kritik Değişiklik Sinyali: Askeri Hastaneler Yeniden mi Açılıyor?
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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