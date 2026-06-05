TSK’da Dev Reform Paketi Meclis’te: Sözleşmeli Erlere Kamuda Yüzde 10 Kontenjan Zorunluluğu Getirildi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 17 maddeden oluştuğunu belirtti.

Teklifin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal yapısını, personel hukukunu tahkim edeceğini belirten Güler, "Milli Savunma Bakanlığımızın tüm birimleri, ülkemizin bekası ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle kesintisiz mücadeleye, hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine kadar kendisine tevdi edilen birçok vazifeyi eş zamanlı olarak büyük bir azim ve kararlılıkla icra etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi hem bölgemizde hem de dünyadaki etkin, caydırıcı ve saygın kimliğinin muhafaza edilmesi ve kendisine verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi için de son derece önemlidir" diye konuştu.

KAMUDA İSTİHDAMI KOLAYLAŞTIRACAK

Kanun teklifinin detayları hakkında bilgi veren Güler, "7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda yüzde 10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

GÖREVE İADE İÇİN KARARLARIN KESİNLEŞMESİ BEKLENECEK

Özellikle FETÖ başta olmak üzere farklı terör örgütleriyle ve tüm şer odaklarıyla mücadelelerinin aktif ve kararlı bir devam ettiğinin altını çizen Güler, şöyle devam etti: "Kritik görevlerde bulunulan Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli ile askeri ve kolluk öğrencileri ve bunların adayları hakkında terör iltisakı nedeniyle tesis edilen idari işlemlere karşı açılan idari davalarda göreve iade yönünde verilen mahkeme kararlarının uygulanması için nihai kararların kesinleşmesi şartını getiriyoruz."

Askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşların uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açtıklarını söyleyen Güler, teklifle zor şartlar altında çalışan denizaltı personelinin de şartlarının iyileştirildiğini aktardı.

EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ UYGULAMASI UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmesi uygulamasını 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzattıklarını bildiren Güler, "Askeri mahal kapsamını genişletiyoruz, vardiya yatakhaneleri, gazi uyumevleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerini de resmen askeri mahal kapsamına dahil ederek uygulamada yaşanabilecek idari ve hukuki farklı tereddütleri de ortadan kaldırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, sözleşmeli erlerin kamuda istihdamına ilişkin sorusu üzerine Güler, sözleşmeli erlerin 7 yıllık sürenin ardından görevlerinin sona erdiğini hatırlattı. Kamuda, sözleşmeli erlerin uzmanlığı alanında ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Güler, bu kişilerin kamuda değerlendirilmesinin zorunlu kılınacağını belirtti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SORUSUNA YANIT

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Güler, TBMM'de kurulan Milli, Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'ndaki hükümleri anımsattı. Raporda, PKK'nın kendisini feshetmesi, silah bırakması, tüm bileşenleriyle varlığını ortadan kaldırmasına işaret edildiğini dile getiren Güler, "Odaklanmamız gereken husus, hem ülkemizde hem bölgemizde asla silahın ve şiddetin asla konuşulmayacağı mahiyette kalıcı çözümlere imza atmak." ifadelerini kullandı. Güler, halihazırda bir taslağın bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA