Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması: 'Orduya 'Vur' Emri Verdim'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrol" sahibi olduklarını iddia ederek, 'Donanmaya Hürmüz’de vur emri verdim.' dedi.

Truth Social medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun (Donanma gemilerinin tamamı, 159 tanesi de, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın “temizleme” gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum!

Trump, bir paylaşım daha yaparak, "İran, liderlerinin kim olduğunu belirlemekte çok zorlanıyor! Hiç bilmiyorlar! Savaş alanında fena halde yenilen “Sertlikçiler” ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanmakta olan!) “Ilımlılar” arasındaki iç çekişme çılgınca! Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi girip çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar sıkı sıkıya kapatılmış" ifadelerini kullandı.

