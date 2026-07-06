Trump'ın Kalacağı Otelin Tam Karşısına Asıldı

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin karşısında bulunan bir apartmana Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

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Bu yıl 36’ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump’ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

Trump'ın Kalacağı Otelin Tam Karşısına Asıldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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