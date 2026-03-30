Trump'ın İran'daki Yeni Hedefi Uranyum Madenleri: Ya Masada Ya da Zorla

ABD-İsrail-İran savaşı bir ayı geride bırakırken, bir yanda müzakere bir yan da yeni operasyon haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak, ABD medyasında yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde İran’ın uranyum kaynakları olduğu iddia edildi.

TRUMP GÖZÜNÜ URANYUM KAYNAKLARINA DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’dan yaklaşık 450 kilogram uranyumun çıkarılmasına yönelik askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

The Wall Street Journal’e konuşan ABD'li yetkililer, Trump’ın bu emri verip vermemeye henüz karar vermediğini ve olası operasyonun ABD askerleri açısından doğuracağı riskleri detaylı şekilde değerlendirdiğini belirtti. Buna karşın, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer silah geliştirmesini tamamen engelleme hedefi doğrultusunda bu seçeneğe genel olarak sıcak baktığı ifade edildi.

‘YA MASADA YA DA ZORLA’

Haberde Trump’ın, danışmanlarını İran’a baskıyı artırmaları yönünde teşvik ettiği belirtildi.

ABD basınına konuşan Trump’a yakın bir yetkili, Başkan’ın bu konuda net bir tutum sergilediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

“İranlılar bu materyali elinde tutamaz. Eğer müzakere masasında verilmezse zorla ele geçirilmesi de gündeme gelir.”

