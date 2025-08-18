Trump ile Görüşme Öncesi Beyaz Saray'dan Sürpriz Soru! Zelenskiy Takım Elbise Giyecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirve dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Gözler iki ülke arasında ABD’nin de desteğiyle barışın sağlanıp sağlanamayacağına odaklanmışken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin gündem olan kıyafeti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği öne sürüldü.

ABD merkezli Axios’a konuşan Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, eski Başkan Donald Trump ile yapılacak yeni görüşmesinde ne giyeceğinin, diplomatik kulislerde tekrar tartışma konusu olduğunu aktardı.

KIYAFET SORUSU

Mart ayında yapılan görüşmede Zelenskiy’nin resmi takım elbise giymemesi, bazı çevrelerde dikkat çekmişti. Bu durumun ardından, Beyaz Saray yetkililerinin Ukraynalı muhataplarına bu kez Zelenskiy’nin nasıl bir kıyafet tercih edeceğini sorduğu bildirildi.

SİYAH CEKETE BENZER

Ukraynalı bir yetkili, Zelenskiy’nin Trump ile yapacağı toplantıda haziran ayında düzenlenen NATO zirvesinde tercih ettiği siyah cekete benzer bir kıyafet giyeceğini ifade etti. Yetkili, “Bu tam anlamıyla bir takım elbise olmayacak ama benzer bir resmiyet taşıyacak” dedi.

Kaynak: AA