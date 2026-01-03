Trump, ‘Venezuela Operasyonu’nu Böyle İzledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlenen operasyonu anbean izlediği görüntüleri paylaştı.

Trump, ‘Venezuela Operasyonu’nu Böyle İzledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlenen operasyonu anbean izlediği görüntüler paylaşıldı.

Beyaz Saray tarafından servis edilen karelerde, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Trump’a eşlik ettiği görüldü. Fotoğraflarda Trump’ın operasyon sırasında ayağa kalktığı anlar dikkat çekti.

Trump, ‘Venezuela Operasyonu’nu Böyle İzledi - Resim : 1

OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, yaşananları şu sözlerle anlattı: " “Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. 47 saniye içerisinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. O kapının arkasına geçti ama kapatamadı."

Trump, ‘Venezuela Operasyonu’nu Böyle İzledi - Resim : 2

Trump ayrıca, geçiş dönemi tamamlanana kadar Venezuela’nın yönetiminin ABD tarafından üstlenileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün bir şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz. İşler ters de gidebilirdi. Çok sayıda insan da kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik.”

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Venezuela Nicolas Maduro
Hakkari-Çukurca Yolunda Çığ Kabusu! Ulaşım Durdu Hakkari-Çukurca Yolunda Çığ Kabusu! Ulaşım Durdu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı! Gaziantep’te Kan Donduran Olay! Kız Çocuğunu Darp Edip Bıçakladı!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Maduro ve Eşi New York’ta Nerede Tutulacak? Merak Konusu Olmuştu, İlk Kez Görüntülendi Maduro ve Eşi New York’ta Nerede Tutulacak? Merak Konusu Olmuştu, İlk Kez Görüntülendi
ABD’den Venezuela’ya Şok Saldırı! Maduro’yu Kaçırıldı, Trump’tan Flaş Açıklamalar ABD’den Venezuela’ya Şok Saldırı! Maduro’yu Kaçırıldı, Trump’tan Flaş Açıklamalar
200 Bin TL ve Üzerini Kapsıyordu: Para Transferleri İçin Yeni Karar Para Transferleri İçin Yeni Karar
Venezuela'dan Beyaz Saray'a Flaş Talep! Maduro ve Eşinin Nerede Olunduğu Bilinmiyor Maduro ve Eşinin Nerede Olunduğu Bilinmiyor
MHP'den Anayasa Çıkışı: Başkanlık Sisteminde Revizyon Gündemde Başkanlık Sisteminde Revizyon Gündemde