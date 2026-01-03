Trump, ‘Venezuela Operasyonu’nu Böyle İzledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlenen operasyonu anbean izlediği görüntüler paylaşıldı.

Beyaz Saray tarafından servis edilen karelerde, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Trump’a eşlik ettiği görüldü. Fotoğraflarda Trump’ın operasyon sırasında ayağa kalktığı anlar dikkat çekti.

OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

Operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, yaşananları şu sözlerle anlattı: " “Maduro güvenli bir yere kaçmaya çalışıyordu. Ekiplerimiz çok hızlı hareket etti. Çok fazla ateş açıldı. Güvenli bir yere girmeye çalışıyordu. 47 saniye içerisinde o çelik kapıları açtık ve onu yakaladık. O kapının arkasına geçti ama kapatamadı."

Trump ayrıca, geçiş dönemi tamamlanana kadar Venezuela’nın yönetiminin ABD tarafından üstlenileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün bir şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz. İşler ters de gidebilirdi. Çok sayıda insan da kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik.”

Kaynak: Haber Merkezi