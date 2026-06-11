Trump, İran'la Anlaşmanın Tamamlandığını Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşeceğim

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdirecek "büyük bir uzlaşmaya" varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa’da imzalanmasını beklediklerini duyurdu. Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini de belirtti.

'HÜRMÜZ AÇILACAK'

Trump, imzaların atılmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını duyurdu.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin rolüne dikkat çeken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürecin yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Trump, Erdoğan için "Savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı" ifadesini kullandı.

İMZALAR AVRUPA'DA ATILABİLİR

Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden ABD Başkanı, resmi imza töreninin Avrupa'da gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: İHA