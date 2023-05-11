TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu “Tabii”de Osman Kavala ve barbar görüntülerle yansıtılan Gezi eylemleri

GERÇEK GÜNDEM - TRT, yakın zamanda uluslararası dijital yayın platformu olan Netflix’e rakip olacağını iddia ettiği “Tabii”nin kuruluşunu duyurmuştu.

TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu, 3 Mayıs’ta Beykoz Kundura Fabrikası’nda görkemli bir açılışla tanıtılmıştı. Geceye İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılmıştı. Platformun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de ücretsiz olacağı duyurulmuştu.

KAVALA ŞEYTANLAŞTIRILMIŞ İMAJLA GÖSTERİLİYOR

Platformda yer alan projelerden biri de “Metamorfoz” dizisi. Tabii’de yayınlanan “Metamorfoz” adlı dizinin tanıtım jeneriğinde Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen iş insanı Osman Kavala canlandırılıyor. Gezi eylemlerinin vandal görüntülerle yansıtıldığı tanıtımda Kavala, şeytanlaştırılan bir imajla gösteriliyor.

Kavala’ya hayat veren oyuncu Can Nergis. Kavala’nın Teoman Bayramlı karakteri ile anlatıldığı dizinin tanıtımında ‘F- 16’lara elektronik harpte Bayramlı imzası’, ‘Bayramlı’nın oteli carettaları yok edecek’, ‘Veliaht Bayramlı, banka kuruyor’, ‘Milli telefonu değil, İsveçli’yi seçtiler’ gazete manşetleri sıralanırken Kavala’yı canlandıran kişinin araçların yakıldığı, savaş ortamını andıran bir çatışma ortamına takım elbisesi ile girdiği görülüyor.

TANITIM FİLMİNDE KULLANILAN MANŞETLER

Tanıtımda kullanılan manşetler manidar. Örneğin Kavala’nın 1975’te Muğla Dalyan’da sahibi olduğu şirketin otel projesinin temeli nesli tükenmekte olan carette caretteların yaşadığı alanda atılmıştı. Akabinde şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı başvuruda “ekolojik sorunlar olmayan başka bir yerde yatırım yapmak istediğini” belirterek otel yapımından vazgeçilmişti. Yine dizinin tanıtım filminde Osman Kavalı’nın 1998’de F-16 uçakları için ürettiği bilgisayar sistemi ile ilgili bir atıf da yer alıyor.

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in Osman Kavala hakkındaki açıklamalarını paylaşmıştı. Söz konusu aktarıma göre Osman Kavala’nın savaş uçaklarının yazılımını yapan bir firması olduğunu ve 1998 yılında ABD’lilere satacakken, Korkut Eken’in araya girmesi üzerine 4’te 1’i fiyatına Türk bir firmaya sattığını açıklayan Peker, "Kendini, dindar, milliyetçi ve milli diye tanıtan iş adamları, 3 milyon dolarlık malzemeyi 50 milyon dolara, Savunma Sanayi Başkanlığı’na sattılar. Casus Kavala mı? Akıl ermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

KIZIL ELMA VE DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİLERİNİN SENARİSTİ

“Metamorfoz” dizisinin konusu ise şu sözlerle anlatılmış:

“1980’li yıllar… Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.”

Primo Film tarafından yönetilecek Metamorfoz dizisi 10 bölüm. “Metamorfoz’’ dizisinin Yapım şirketi Primo Film. Yapımcı ve senaristi ise kaleme aldığı propaganda hikayeleri ile bilinen tanıdık bir isim: Mustafa Burak Doğu.

Primo Film ve Prodüksiyon’un internet taramasında sitesine rastlanılmıyor. Senarist Mustafa Burak Doğu’nun daha önce senaryosunu yazdığı diziler şunlar: Tozkopran, Sevda Kuşun Kanadında, Tanıklar, Diriliş: Ertuğrul ve Kızıl Elma. Doğu, aynı zamanda Kanal D’de yayınlanan “İsimsizler” dizisinin senaristleri arasında yer alıyor.

ERDOĞAN’IN TALİMATI İLE KURULDU

“Tabii’nin” lansmanında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Dijital Platformun TRT’nin öncü rolüne yakışacağını ve Türkiye’de çok ciddi anlamda ihtiyaç halini alan bu projenin hayata geçirilmesinin TRT’ye yakışacağını kararlaştırdıklarını belirterek, bu misyonun hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkların sağlandığını söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TABİİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' için sosyal medyadan 'hayırlı olsun' mesajı yayımlayarak ''Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. Tabii Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem