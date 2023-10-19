TRT muhabiri Elif Akkuş hastanede: 'Gözaltı kararı bile yok, hastane odasının önünde polis nöbet tutuyor'

TRT'nin daha önce sebebini açıklamadan 3 ay görevden uzaklaştırdığı ve önceki gün gözaltına alınmasının ardından tansiyonu yükselince riskli hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş'un tedavisi devam ediyor.

Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, tansiyon değerlerinin 20’ye çıkması sonucu hastaneye kaldırılan müvekkilinin durumunda değişiklik olmamasına rağmen hastane odasında ifadesinin alındığını ve savcının gözaltına son verdiğini duyurdu.

Buna rağmen savcılıkla hastane yönetiminin görüşmesi sonucu Akkuş için taburcu kararı alındığını ifade eden avukat Ersöz bu duruma tepki gösterdi.

Ersöz, Akkuş'un durumu ve son yaşananları X (Twitter) hesabından şöyle anlattı:

'EMBOLİ TEHLİKESİ VAR'

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, sağlık durumu sebebiyle Ankara Medicana Hastanesi’nde bulunuyordu. Tansiyon değerleri düşmemesine karşın bugün, hastane odasında polis ifadesini aldı ve Savcı tarafından gözaltına son verildi. Akşam saatlerinde Savcılıkla, Hastane Yönetimi arasında gerçekleştiği bilgisi verilen görüşme sonrası, ani bir kararla Elif Akkuş’un taburcu edilmesi kararlaştırıldı. Hastane Yönetimi, polise haber verildiğini ve Elif Akkuş’un polis nezaretinde Adliyeye götürüleceği bilgisini verdi. Gözaltı işlemi biten, beyninde stent takılı, emboli tehlikesi olan hasta bir kişi, 18/7 tansiyon değerleriyle polis eşliğinde Adliyeye götürülecek! Bu hukuk “düzeninde” daha neler göreceğiz bakalım.

'GÖZALTI KARARI YOK AMA...'

Az önce Elif Akkuş’un doktoru odasına geldi ve taburcu işleminin yarın sabah yapılacağını iletti. Savcının Hastaneye yazdığı yazıda, 'Bu aşamada Gözaltının sonladırılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada şüphelinin tedavisine devam olunması, tüm tıbbi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ile şüphelinin hastaneden taburcu edileceği zaman, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin Hastaneden taburcu edilir edilmez Adliyeye sevkinin sağlanması, gerekli tüm usulü ve yasal tedbirlerin alınması, şüphelinin kaçmasına mahal verilmemesi, ilgili tüm sorumluluğun Hastane Yönetimi üzerinde olduğunun bilinmesi, aksi takdirde ilgili Hastanenin yetkilisi tüm sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı hususunda…' denildi. Bu yazılı talimat uyarınca, Elif Akkuş yarın sabah taburcu edilip, polis nezaretinde Adliyeye sevk edilecek. Savcılığın yazısında, polise, 'gözaltı kararı yok ama', Elif Akkuş’u hukuka aykırı şekilde bana mevcutlu getir; Hastaneye “hastayı size zimmetledim” deniliyor. Hastane yönetimi de Elif Akkuş’un kapısına güvenlik görevlisi koyuyor. Yetmedi, kapıya komiserinin talimatı ile silahlı polis dikiliyor. Gözaltı Kararı var mı, yok! Yakalama Kararı var mı, yok! Savcı ben yaptım oldu diyor!"