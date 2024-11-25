Tropik İklim Bitkisinin Hasadı Tokat'ta Verimli Oldu: Pazarda Yüksek Fiyata Satılıyor

Karan, Tokat’taki çalışmaları şöyle değerlendirdi:

“Deneme alanlarımız birer dekardan oluşuyor. Kazova’da dönüm başına 5 ton, Erbaa ve Niksar’da ise 5,5 ila 6 ton arasında ürün aldık. Tokat ve çevresinde bu ürünün yetiştiriciliği yapılması, bölge çiftçisine yeni bir kazanç kapısı sunabilir.”

Tatlı patates, Türkiye’de yaygınlaşarak hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni fırsatlar yaratabilir. Tokat’ta elde edilen başarı, bu sebzenin farklı bölgelerde de üretilebileceğine dair umut veriyor.