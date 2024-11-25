Tropik İklim Bitkisinin Hasadı Tokat'ta Verimli Oldu: Pazarda Yüksek Fiyata Satılıyor
Tropik ve yarı tropik iklimlerin gözde tarım ürünü olan tatlı patates, Türkiye’de de umut vadeden sonuçlar veriyor. Tokat’ta yürütülen tarımsal çalışmalar sayesinde, sınırlı üretim alanlarında bile yüksek verim elde edildi. Bu çalışmalar sonucunda, 5 ton civarında pazarlanabilir tatlı patates üretildiği açıklandı.
Kaynak: AA
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi’nin 2016 yılında başlattığı araştırma projesi kapsamında, tatlı patatesin Tokat’ta yetiştirilme potansiyeli araştırıldı. Projeye öncülük eden TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ve ekibi, Kazova, Erbaa ve Niksar’da deneme alanları oluşturdu. Bu bölgelerde yapılan hasatlarda dönüm başına 5 ila 6 ton arasında verim alındı.
Doç. Dr. Karan, tatlı patatesin tropikal bir bitki olmasına rağmen Tokat’ta başarılı bir şekilde üretilebildiğini belirterek, ürünün farklı iklim koşullarına uyum sağlama kapasitesinin yüksek olduğunu ifade etti.
TATLI PATATESİN FARKI NEDİR?
Tatlı patatesin, yaygın olarak bilinen patatesle akraba olmadığını vurgulayan Karan, bu bitkinin Convolvulaceae (tarla sarmaşığıgiller) familyasına ait olduğunu söyledi. Karan, dünyada 100 milyondan fazla tatlı patates üretildiğine, ancak Türkiye’de bu ürünün henüz sınırlı bir üretim alanına sahip olduğuna dikkat çekti.
Karan, “Tatlı patates, ülkemizde istatistiklere bile girmemiş bir ürün. Daha çok Hatay’daki küçük aile işletmelerinde yetiştiriliyor. Tokat’ta yaptığımız bu denemeler, ürünün potansiyelini ortaya koymamız açısından oldukça önemli” dedi.
SAĞLIKLI VE DEĞERLİ BİR GIDA
Tatlı patatesin besin içeriği açısından oldukça zengin olduğuna işaret eden Karan, sebzenin düşük kalorili, sağlıklı ve diyet dostu bir gıda olduğunu belirtti. Ayrıca, ithal edilmesi sebebiyle tatlı patatesin pazarlarda yüksek fiyatlarla satıldığını ifade etti.
Karan, Tokat’taki çalışmaları şöyle değerlendirdi:
“Deneme alanlarımız birer dekardan oluşuyor. Kazova’da dönüm başına 5 ton, Erbaa ve Niksar’da ise 5,5 ila 6 ton arasında ürün aldık. Tokat ve çevresinde bu ürünün yetiştiriciliği yapılması, bölge çiftçisine yeni bir kazanç kapısı sunabilir.”
Tatlı patates, Türkiye’de yaygınlaşarak hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni fırsatlar yaratabilir. Tokat’ta elde edilen başarı, bu sebzenin farklı bölgelerde de üretilebileceğine dair umut veriyor.