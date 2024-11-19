Tren Garında Bomba Paniği: Ekipler Alarma Geçti

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren Garı'nda bomba paniği yaşandı. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemeler sonrası şüpheli valizin içinden çeşitli eşyalar çıktı.

Tren Garında Bomba Paniği: Ekipler Alarma Geçti

Sivas kent merkezi tren garında bir yolcu valizini gar kapısı girişinde unuttu. Valizden şüphelenen gar güvenliği durumu polis ekiplerine haber verdi.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, şüpheli valizi incelemek için bölgeye çağrıldı. Yapılan incelemeler sonrası valizin sahibinin yakınına ulaşıldı.

Olay yerine gelen çanta sahibinin yakını çantayı teyit etti. Kontrolü yapılan çantanın içinden çeşitli eşyalar çıktı.

Kaynak: İHA

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