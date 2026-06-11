Tramvayda Taciz İddiası: ' O Daha Ufacık Çocuk' Diyerek Dövdüler

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Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayın yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen kızı taciz etti. Durumu farkeden yolcular, şüpheliyi darbetti.

Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

'O DAHA UFACIK BİR ÇOCUK'

Tramvayın içinde yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA