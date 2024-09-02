Traktörden Düşen Çocuktan Acı Haber

Isparta'nın Gönen ilçesinde hareket halinde olan traktörden düşen 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Baladız köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ö. (52) idaresinde olan traktörde yolcu olarak bulunan Utku Özdemir (10) traktörden düşerek tekerleğin altında kaldı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.