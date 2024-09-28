Traktör Kazasında Ağır Yaralanan Kadından Acı Haber

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Fadime Çürük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Traktör Kazasında Ağır Yaralanan Kadından Acı Haber

Edilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki 02 EE 067 plakalı sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki 02 AEP 757 plakalı traktör Akpınar Köyü girişinde çarpışmıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralanmış ve yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Çürük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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