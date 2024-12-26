Trafikte Sürücüler İçin Yeni Dönem! 'Kolonya Sürdüm' Bahanesi Tarih Olacak, Yapay Zeka Devri Başlıyor

Yapay zeka tabanlı bu denetim sisteminde, direksiyon simidi ve gösterge paneline yerleştirilecek sensörler ve izleme elemanları sayesinde sürücünün alkol etkisi altında olup olmadığı tespit edilecek. Bu yöntem, sürücünün davranışlarını analiz ederek hem bireysel hem de genel trafik güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.