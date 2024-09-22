Trafikte Korku Dolu Anlar... Kazaya Neden Olan Sürücüye Saldırı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 12.00 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde orta şeritte seyir halinde olan 06 FN 5922 plakalı otomobilin sürücüsü, aniden sağa manevra yaptı. Bu sırada sağ şeritte bulunan motosiklet sürücüsü de üzerine gelen araç nedeniyle fren yaparak durdu. Hemen arkasındaki 06 HA 2253 plakalı başka bir otomobil de ani fren yapan motosiklete çarptı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil ve motosiklet sürücüsü, araçlarından inerek ani manevra yapan sürücüye tepki göstererek araca saldırdı. Otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA