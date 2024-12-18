Trafikte Kadına Şiddet: Tekme ve Yumrukla Saldırdı

Kadına şiddetin bu seferki adresi "trafik" oldu. Aksaray'da bir erkek, diğer araçta bulunan kadına tekme ve yumrukla saldırdı.

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Aksaray Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde trafikte İsmet B. adlı bir kişi ile Alina B. adlı arasında tartışma çıktı. O anlar trafikte bulunan başka bir araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı.

Çıkan tartışmada İsmet B. aracından inerek diğer aracın kapısını açtı ve yolcu olarak bulunan genç kadına tekme savurdu. Saldırıya uğrayan kadın aracından inerek tekme atan şahsa karşılık verdi.

İkili arasında kısa süreli arbede yaşanırken, olayı görenlerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi. Kavganın sona ermesinin ardından aracına binen İsmet B, bölgeden uzaklaştı.

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Kaynak: ANKA

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