Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Artık Araç Sahipleri Ödeyecek

Yeni sistemle, sigorta şirketleri sattıkları her trafik poliçesi için bedeni hasar priminin %50 ile %80’i arasında bir kısmını tazminat havuzuna aktaracak. Bu oranın, şirketlerin mali durumuna göre farklılık göstereceği belirtiliyor. Vefat, sakatlık gibi bedeni hasarların tazminatını ise tamamen kamu üstlenecek. Böylece, sigorta şirketlerinin bedeni tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak ve sadece maddi hasarlara odaklanacaklar.