Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Artık Araç Sahipleri Ödeyecek
Trafik sigortasında köklü değişiklikler getirecek yeni bir düzenleme yolda. Yapılması planlanan bu reformla, trafik kazalarındaki bedeni hasarların tazminat yükümlülüğü araç sahiplerinden alınarak kamuya devredilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
2023 yılını 13 milyar TL zararla kapatan sigorta şirketlerinin, 2024 yılında bu zararın 20 milyar TL'yi aşacağı öngörülüyor. Bu nedenle, sigorta prim tarifelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, primlerin serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Mevcut sistemde primler kamu tarafından belirlendiği için şirketlerin zararı artıyor.
Bu sorunu çözmek amacıyla hazırlanan yeni düzenleme, trafik sigortası sektöründe önemli bir reform yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, kazalardaki bedeni hasarlar için bir tazminat havuzu kurulacak ve sigorta şirketleri sadece maddi hasarları üstlenecek.
Yeni sistemle, sigorta şirketleri sattıkları her trafik poliçesi için bedeni hasar priminin %50 ile %80’i arasında bir kısmını tazminat havuzuna aktaracak. Bu oranın, şirketlerin mali durumuna göre farklılık göstereceği belirtiliyor. Vefat, sakatlık gibi bedeni hasarların tazminatını ise tamamen kamu üstlenecek. Böylece, sigorta şirketlerinin bedeni tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak ve sadece maddi hasarlara odaklanacaklar.