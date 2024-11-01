Trafik Sigortası Yaptırmayanlar Yandı: Yeni Dönemde Resmen Kaldırıldı

TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI KALDIRILDI

Göktaş, sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasından kaynaklı zararlarını azaltmak için taksitlendirme uygulamasını kaldırdığını ifade ederek, “Bazı sigorta şirketleri hâlâ taksit imkânı sunuyor, ancak genel olarak bu uygulama kalktı. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon motorlu kara taşıtı var ve bunların 10 milyona yakınının trafik sigortası olmadığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından gerekli önlemler alınmazsa sigortasız araç sayısı daha da artabilir” diye konuştu.