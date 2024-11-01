Trafik Sigortası Yaptırmayanlar Yandı: Yeni Dönemde Resmen Kaldırıldı
Motorlu taşıt sahiplerine trafik sigortası konusunda kötü haber geldi. Zorunlu trafik sigortası yaptıracak olanları etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Artan maliyetler nedeniyle sigorta şirketleri, sigorta poliçeleri için taksitlendirme imkânını kaldırma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte, araç sahipleri için yeni bir dönem başladı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: İHA
Sigorta acentesi yetkilisi Yakup Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zorunlu trafik sigortasında yedek parça fiyatları ve hasar giderlerindeki artışın etkili olduğunu belirtti. Göktaş, “Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, zaten zorunlu bir poliçe. Ancak ülkedeki enflasyon ve yedek parçaların fiyatlarının yüksekliği nedeniyle poliçe fiyatlandırmaları artıyor ve bu fiyatlar düzenli olarak güncelleniyor” dedi.
TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI KALDIRILDI
Göktaş, sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasından kaynaklı zararlarını azaltmak için taksitlendirme uygulamasını kaldırdığını ifade ederek, “Bazı sigorta şirketleri hâlâ taksit imkânı sunuyor, ancak genel olarak bu uygulama kalktı. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon motorlu kara taşıtı var ve bunların 10 milyona yakınının trafik sigortası olmadığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından gerekli önlemler alınmazsa sigortasız araç sayısı daha da artabilir” diye konuştu.
SİGORTA ACENTELERİ BU DURUMDAN ETKİLENDİ
Sigorta acentelerinin de bu durumdan etkilendiğini belirten Göktaş, vatandaşların poliçe fiyatlarında yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. “Trafik sigortası ruhsatı almış yaklaşık 40 sigorta şirketi var, ancak bunların sadece 10-12 tanesi aktif olarak trafik sigortası yapıyor. Ayrıca bu şirketlerin sistem üzerinden verdiği fiyatları acentelere vermemesi de büyük bir sorun. Vatandaşlar SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) üzerinden fiyat alıp acenteye geldiğinde, poliçeyi yaptırmakta zorluk yaşıyorlar. Hazine’nin, trafik sigortası ruhsatı olan tüm şirketlere bu konuda baskı yapmasını istiyoruz” dedi.
ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ZORUNLU
Acentelerin yoğun bir çaba gösterdiğini ve zorunlu bir poliçede yaşanan sıkıntıların önemli boyutlara ulaştığını belirten Göktaş, “Sigorta şirketlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Trafik sigortası yaptırmak her araç sahibi için zorunlu. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için sigortalarını zamanında yaptırmalarını önemle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.