Trafik Magandası Dehşet Saçtı! Adana'da Genel Cerraha Bıçaklı Saldırı

Adana'da trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce doktor bıçaklı saldırıya uğradı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Burak Yavuz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA