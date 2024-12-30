Trafik Magandaları Tartıştıkları Sürücüye Saldırdı

Fatih'te Unkapanı Köprüsü’nde seyir halinde olan 2 otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğer aracın kapısını açıp, tartıştığı sürücüye tekme attı. Saldırgan sürücünün yanındaki başka bir kişi ise otomobili tekmeledi. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

KAVGA ANI KAMERADA

Sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona eriyor.

Kaynak: DHA