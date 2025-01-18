Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki imam için cenaze töreni düzenlendi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki imam, son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletiyle hafif ticari araca arkadan çarpan 24 yaşındaki imam Mücahit Ak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Memleketi Samsun’un Ayvacık ilçesi Merkez Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından genç imam, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Mücahit Ak'ın Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi Karaağaç Camii İmamı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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