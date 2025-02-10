Trafik İhlallerinde Zirvede Olan 5 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki Şehir Çok Şaşırtacak
İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan trafik cezası verilerinin analizine göre, sürücü başına en fazla ihlalde bulunan iller belirlendi. Türkiye'nin en fazla trafik kuralı ihlal edilen şehirlerini gösteren liste, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389’a ulaştı. Araç ve sürücü sayısındaki artış, trafik kurallarına yönelik ihlallerin ve kesilen cezaların da yükselmesine neden oldu.
5 ŞEHİR BELLİ OLDU
Bazı şehirlerde ise sürücülerin kuralları ihlal etme oranının çok daha yüksek olduğu tespit edildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, nüfusa oranla en fazla trafik ihlali yapılan 5 şehir sıralandı. İstanbul’un da yer aldığı listede, en fazla ihlal yapılan şehir dikkat çekti.
SAKARYA İLK SIRADA YER ALDI
Listede 5. sırada Adana bulunurken, yoğun trafik sorunuyla bilinen İstanbul 4. sırada yer aldı. Gaziantep’in 3. sırada olduğu sıralamada, ikinci sıraya Kocaeli yerleşti. Türkiye’de trafik kurallarının en fazla ihlal edildiği şehir ise Sakarya oldu.