Trafik İhlallerinde Zirvede Olan 5 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki Şehir Çok Şaşırtacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı sonunda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389’a ulaştı. Araç ve sürücü sayısındaki artış, trafik kurallarına yönelik ihlallerin ve kesilen cezaların da yükselmesine neden oldu.