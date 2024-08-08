Trafik Denetiminde Ceza Yağdı! Araçlar Trafikten Men Edildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 4 ilçede trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 18 araç ve sürücüye ceza uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Trafik Denetiminde Ceza Yağdı! Araçlar Trafikten Men Edildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek maksadıyla havadan denetim yapıldı.

İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde yapılan trafik denetiminde 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 18 araç ve sürücüne 35 bin 161 TL ceza uygulandı, 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada; "Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölüm/yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerine 7/24 devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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