Trafik cezalarında indirimli ödeme süreleri uzatıldı

Trafik cezalarında indirimli üreme süresi uzatıldı. Buna göre cezasını yüzde 25 indirimli ödemek isteyen bir sürücünün ödeme yapmak için başvurması gereken süre 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Trafik cezalarında indirimli ödeme süreleri uzatıldı

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.

15 GÜNDEN 1 AYA ÇIKARILDI

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

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