Trafik cezaları cep yakıyor: Drift yapan sürücünün ödediği ceza şaşkına çevirdi

Sürücüye, "alkollü araç kullanmak, drift yapmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, aracında cam filmi ve abartılı egzoz bulundurmak" suçlarından 60 bin 744 lira para cezası kesildi. Adli işlemleri için emniyete götürülen Berat T'nin otomobili trafikten men edildi.

2023'te uygulanacak trafik cezaları şöyle: