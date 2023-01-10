Trafik cezaları cep yakıyor: Drift yapan sürücünün ödediği ceza şaşkına çevirdi
Yılbaşıyla birlikte trafik cezaları da zamlandı. Kurallara uymayan trafik magandalarına ceza yağıyor. Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan ve alkollü olduğu ortaya çıkan sürücüye 60 bin 744 lira para cezası kesildi.
Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira para cezası uygulandı. Selçuklu ilçesindeki bir kavşakta drift yapan otomobili gören polis ekibi, sürücüye "dur" ikazında bulundu.
Kaçan sürücünün, EDS ve PTS kayıtlarından Yeni İstanbul Caddesi'nden Bosnahersek Mahallesi'ne doğru gittiği belirlendi. Yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak kaza yapınca yakalanan Berat T'nin 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye, "alkollü araç kullanmak, drift yapmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, aracında cam filmi ve abartılı egzoz bulundurmak" suçlarından 60 bin 744 lira para cezası kesildi. Adli işlemleri için emniyete götürülen Berat T'nin otomobili trafikten men edildi.
2023'te uygulanacak trafik cezaları şöyle:
HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMAK 4 BİN 64 LİRA
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.