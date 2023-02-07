3 çocuğunu katleden müezzine müebbet hapis

Trabzon’un Of ilçesinde, 1,5 yıl önce çay bahçesinde kızları Y. (11), H. (7) ve E.'yi (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş 3 evladı için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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3 çocuğunu katleden müezzine müebbet hapis

Trabzon’un Of ilçesi Uluağaç köyünde 31 Ağustos 2021 tarihinde çay bahçesinde evlatları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş’ı tabancayla başlarından vurularak öldüren müezzin Emre Göktaş (39), Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Önceki celsede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen Göktaş, savunmasında, çocuklarının yanına öldürme kastıyla gitmediğini belirterek “Olayı tasarlamadım. Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Zaten çocuklarımı zaman zaman yanımda götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emre Göktaş hakkında ‘Canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına hükmetti.

Kaynak: İHA

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