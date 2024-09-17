Trabzon'u Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü

Trabzon'un Of ilçesini sağanak vurdu. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

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Trabzon'u Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü

Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yağış dolayısıyla zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların yanı sıra Dumlusu, Ballıca, Fındıkoba ve Kiraz mahallelerinde biriken rüsubatı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

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