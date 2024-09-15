Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Var Hakemi Belli Oldu
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. Daha önceden yapılan açıklamada maçta düdük çalacak isim ise Ali Şansalan olmuştu.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.