Trabzon'da iş cinayeti

Trabzon'da çalıştığı inşaatın 7'nci katından beton zemine düşen kalıp ustası Hasan Avcı, hayatını kaybetti.

Trabzon'da iş cinayeti

Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen 48 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.

soL'un haberine göre; Yalıncak Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yapımı devam eden inşaatın 7'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN FAZLA CİNAYET İNŞAAT İŞKOLUNDA

İSİG Meclisi tarafından açıklanan 2024 yılının Şubat ayına ilişkin rapora göre geçtiğimiz ay en az 144 işçi, yani her gün “en az” 5 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Şubat ayında meydana gelen iş cinayetlerinin işkoluna göre dağılımında, en üst sırada 39 işçinin yaşamanı yitirdiği inşaat ve yol işkolu yer aldı.

Şubat ayında en fazla iş cinayeti yüksekten düşme nedeniyle meydana geldi. Geçtiğimiz ay, 31 işçi yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti.

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