Trabzon'da Hasadı Başladı: Çiftçiler Tedirgin Kahverengi Kokarca Tehdidi Büyüyor
Anavatanı Çin olan ve tarihi İpek Yolu güzergahıyla Anadolu’ya Trabzon üzerinden ulaşan Trabzon hurması, tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcadan olumsuz etkileniyor. Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak da bilinen bu meyvenin hasadı başladı.
Kaynak: AA
Üreticiler, Trabzon ile Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün proje ve fidan desteğiyle yeni bahçeler oluşturarak, sabah erken saatlerde hurma toplamaya başladılar. Yumuşak yapısı nedeniyle ezilme riski yüksek olan Trabzon hurmaları, kasalara özenle yerleştirilerek satışa hazır hale getiriliyor.
HASADIN ARDINDAN KURUTULUYOR
Trabzon hurması, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Hasadın ardından meyve, kabukları soyulduktan sonra iplere diziliyor ve sıcak suya batırılarak kuruması için yüksek bir yere asılıyor.
Akyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, Trabzon hurmasının bölgeye uyumlu bir meyve olduğunu ifade etti. Son yıllarda çiftçilerin talepleri doğrultusunda örnek hurma bahçeleri oluşturduklarını ve bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirdiklerini vurguladı.
KOKARCA BÖCEĞİ TEHDİDİ BÜYÜYOR
Ancak, kahverengi kokarcanın Trabzon hurmasını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayrak, şu bilgileri paylaştı: "Kokarca, özellikle fındık, sebze ve meyvelerde ciddi hasara yol açıyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda saha çalışmaları ve mücadele sürekli devam etmekte. Fındık, bölgemizin en önemli ürünlerinden biri ve bu nedenle mücadelelerimizde öncelikli noktamız. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerindeki meyvelerle ilgili zararlara karşı kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeleler gerçekleştiriyoruz. Kokarca, meyve dökümü, çatlama, çürüme ve kokuşma gibi sorunlara yol açarak ürün kayıplarını artırıyor. Diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda, hasarın yüzde 30-40 arasında olduğunu düşünüyoruz."
Üreticilerden İsmet Bayrak, 5 yıl önce bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek Trabzon hurması fidanı diktiğini belirtti. İlk ürününü bir yıl sonra topladığını ifade eden Bayrak, "Meyve ve kurutma olarak tüketilebiliyor. Çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Verimimiz güzel ama kokarcadan dolayı sıkıntımız var. Hurmalarımıza zarar veriyor. Karpuz, incir ve fasulye de yetiştiriyoruz ama onlardan hiç verim alamıyoruz. Kokarca, hurmamızı sürekli deliyor ve içi kararıyor." dedi.
TAM ŞİFA DEPOSU
Bayrak, Trabzon hurmasının taze veya kurutularak tüketilebildiğini ifade ederek, "Hem vitamin hem de karbonhidrat açısından değerli bir ürün. Bölgemiz için şifa kaynağı olduğunu düşünüyoruz ve insanlarımızın örnek bahçeler kurmaları noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.