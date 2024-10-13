Trabzon'da Hasadı Başladı: Çiftçiler Tedirgin Kahverengi Kokarca Tehdidi Büyüyor

Akyazı Mahallesi'nde hasat yapan üreticilerle bir araya gelen Ortahisar Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, Trabzon hurmasının bölgeye uyumlu bir meyve olduğunu ifade etti. Son yıllarda çiftçilerin talepleri doğrultusunda örnek hurma bahçeleri oluşturduklarını ve bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirdiklerini vurguladı.

KOKARCA BÖCEĞİ TEHDİDİ BÜYÜYOR

Ancak, kahverengi kokarcanın Trabzon hurmasını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayrak, şu bilgileri paylaştı: "Kokarca, özellikle fındık, sebze ve meyvelerde ciddi hasara yol açıyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda saha çalışmaları ve mücadele sürekli devam etmekte. Fındık, bölgemizin en önemli ürünlerinden biri ve bu nedenle mücadelelerimizde öncelikli noktamız. Vatandaşlarımızın kendi bahçelerindeki meyvelerle ilgili zararlara karşı kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeleler gerçekleştiriyoruz. Kokarca, meyve dökümü, çatlama, çürüme ve kokuşma gibi sorunlara yol açarak ürün kayıplarını artırıyor. Diğer ürünlerle karşılaştırdığımızda, hasarın yüzde 30-40 arasında olduğunu düşünüyoruz."