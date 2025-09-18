Trabzon'da AVM Yangını! Ekipler Seferber Oldu

Trabzon Akçaabat’ta hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

