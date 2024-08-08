TPAO Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Otelde Ölü Bulundu

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, kaldığı otelde ölü olarak bulundu. Sadioğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak.

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TPAO Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Otelde Ölü Bulundu

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldığı otelde kahvaltıya inmeyince, arkadaşları telaşlanarak otel çalışanlarından yardım istedi. Görevliler kapıyı açtığında Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

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