Torreira'ya Yumrukla Saldıran Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira, dün akşam İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yumruklu saldırıya uğramıştı. 32 yaşındaki şüpheli Yusuf Yıldırım, futbolcuya bir anda saldırmıştı.

Saldırı sonrası Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştuğu belirtilirken, şüphelinin daha önce 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı da olduğu öğrenilen Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİNDE NE DEDİLER?

Savcılığın sevk yazısında kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede şüphelinin “yusufyldrm8869” isimli sosyal medya hesabını kullandığının belirlendiği ifade edildi. Dosyaya göre bu hesap üzerinden farklı tarihlerde Torreira’ya yönelik ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinde İ.B. isimli kadına platonik aşk beslediğini, yaklaşık bir yıl önce Torreira'yla söz konusu kadının birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördükten sonra futbolcuya karşı nefret duymaya başladığını söylediği aktarıldı.

Kaynak: DHA