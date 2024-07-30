Torpil Şakası 80 Hektar Ormanı Yaktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 80 hektar ormanın, aralarında şakalaşan piknikçilerin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yandığı ortaya çıktı.

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Torpil Şakası 80 Hektar Ormanı Yaktı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saatte kontrol altına alınmış, yangından 80 hektarlık alan etkilenmişti.

Kaynak: AA

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