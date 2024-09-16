Toroslar'ın Eteğinde Hasat Zamanı: Coğrafi işaretle tescillendi

Bin rakımlı Gedikli Mahallesi'nde bir çiftçi, Tufanbeyli fasulyesini bölgeye uyarlayarak hasat etti.

Geleneksel yöntemlerle organik tarım yapan çiftçiler, fasulyenin yüksek verimi ve kalitesinden memnun olduklarını dile getirdiler. Üretici İbrahim Gün, bölgenin iklimi ve toprağının verimliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Adana'nın Feke ilçesindeki Toroslar'ın eteğinde, geleneksel yöntemlerle fasulye hasadımızı gerçekleştirdik. Coğrafi işaretle tescillenmiş olan Tufanbeyli fasulyesi, doğal kar suları ile sulanarak üretildi. Yüksek verim ve lezzet bizi memnun etti. Ürünümüz tamamen doğal ve organik."

Feke'deki üreticiler, bölgenin zengin tarım potansiyelini kullanarak coğrafi işaretli ürünler yetiştirmeye devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: İHA